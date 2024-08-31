Нойер прокомментировал жеребьёвку Лиги чемпионов

«Нас ждут очень интересные матчи против сильных соперников. Мы заходим в новую фазу турнира с уверенностью, что сразу квалифицируемся. «Бавария» намерена продемонстрировать, как действует против других команд и как умеет побеждать, особенно в поединках с командами из первой корзины», - передает слова вратаря пресс-служба немецкого гранда.