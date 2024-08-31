Нойер прокомментировал жеребьёвку Лиги чемпионов

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о результатах жеребьевки Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
«Нас ждут очень интересные матчи против сильных соперников. Мы заходим в новую фазу турнира с уверенностью, что сразу квалифицируемся. «Бавария» намерена продемонстрировать, как действует против других команд и как умеет побеждать, особенно в поединках с командами из первой корзины», - передает слова вратаря пресс-служба немецкого гранда.
Напомним, что после чемпионата Европы – 2024 Нойер принял решение о завершении карьеры в национальной сборной Германии.
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