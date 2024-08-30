Роналду получил престижную награду от УЕФА

Бывший нападающий «Реала», «МЮ» и «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал получение награды от УЕФА. Организация вручила 39-летнему португальцу приз лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов.

«Для меня огромная честь получить эту награду. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Спасибо», - оставил сообщение 39-летний форвард в социальных сетях.

Напомним, что Криштиану сыграл в Лиге чемпионов 183 поединка. Форвард записал себе в актив 140 забитых мячей.

В январе 2023 года Роналду покинул Европу и переехал в Саудовскую Аравию. В настоящий момент нападающий выступает за клуб «Аль-Наср».