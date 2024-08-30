Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве

«Самый особенный финал Лиги чемпионов? Это матч 2008 года, когда я выступал за «МЮ». Тогда я отметился голом, и мы смогли победить. Но в моем пассиве был промах в серии пенальти. Что касается всех побед с «Реалом», то это было невероятно», - высказался Криштиану после жеребьевки нового розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.