Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве

39-летний форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вспомнил о финале Лиги чемпионов 2008 года против «Манчестер Юнайтед». Матч состоялся в Москве.
«Самый особенный финал Лиги чемпионов? Это матч 2008 года, когда я выступал за «МЮ». Тогда я отметился голом, и мы смогли победить. Но в моем пассиве был промах в серии пенальти. Что касается всех побед с «Реалом», то это было невероятно», - высказался Криштиану после жеребьевки нового розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Напомним, что в финале 2008 года «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью со счетом 1:1. Голы забили Роналду и Лэмпард. В серии пенальти точнее оказались «красные дьяволы» - 6:5.
Бан пользователя