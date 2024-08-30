Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​«Жирона» - четырнадцатый испанский клуб, который сыграет в Лиге чемпионов

30 Августа 2024 • 04:35 Комментировать

Испанская «Жирона» пробилась в групповой раунд самого престижного клубного турнира футбольной Европы - Лиги чемпионов. И она станет четырнадцатым клубом из Испании, который сыграет в этом турнире - в том числе и в бытность его Кубком чемпионов.

Предыдущий, тринадцатый дебютант, сыграл в Лиге чемпионов ровно семнадцать лет тому назад - трудно поверить, но это была «Севилья», которая угодила туда в качестве победителя Кубка УЕФА в 2007 году.

Напомним, что «Жирона» закончила на третьем месте прошлый сезон испанского чемпионата - именно этот успех открыл клубу дорогу в Лигу чемпионов.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Жирона
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду назвал последний клуб в своей карьере В «Барселоне» выбрали игрока, которой получит номер Месси Определились все 36 участников Лиги чемпионов Три футболиста «Спартака», из-за которых «красно-белые» проиграли махачкалинскому «Динамо» в Кубке России «Реал» выбрал новую звезду в полузащиту – известно имя Криштиану Роналду ответил, готов ли стать тренером Салах установил рекорд в «Ливерпуле» Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Криштиану Роналду установил мировой рекорд, но не в футболе «Барселона» сделала предложение по игроку «Ливерпуля»
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА
Спортивные новости
Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Августа
04:35 · Лига чемпионов
​«Жирона» - четырнадцатый испанский клуб, который сыграет в Лиге чемпионов
04:31 · Лига чемпионов
​Впервые сразу два клуба из Австрии сыграют в группе Лиги чемпионов
29 Августа
21:54 · Лига чемпионов
Названы клубы Лиги чемпионов с самыми дорогими и самыми дешёвыми составами
20:08 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина узнали соперников по Лиге чемпионов официально
19:40 · Лига чемпионов
Булыкин: «Сенсации Лиги чемпионов доходят максимум до полуфинала»
19:27 · Лига чемпионов
Булыкин: «Только первый розыгрыш ЛЧ покажет, стал ли турнир интереснее»
19:22 · Лига чемпионов
Роналду допустил, что снова сыграет в Лиге чемпионов
15:16 · Лига чемпионов
Назван фаворит Лиги чемпионов: «Арсенал» - третий, «Барселона» - шестая 1
14:58 · Россия. Премьер-лига
Ровно 16 лет назад «Зенит» выиграл Суперкубок УЕФА
14:53 · Россия. Премьер-лига
Погребняк ошибся, говоря о превосходстве «Зенита» над Алексом Фергюсоном по одному трофею
11:05 · Лига Европы
Тренер «Црвены Звезды» объяснил, почему так важно было попасть в Лигу чемпионов
00:07 · Лига чемпионов
«Слован» добыл волевую победу над «Мидтьюлланном» и сыграет в Лиге чемпионов
28 Августа
23:58 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» выбила «Будё-Глимт» с Хайкиным из Лиги чемпионов
23:57 · Лига чемпионов
«Лилль» проиграл в Чехии, но вышел в Лигу чемпионов
21:38 · Лига чемпионов
«Карабах» повторно уступил загребскому «Динамо», оставшись без Лиги чемпионов
16:19 · Лига чемпионов
Представлен мяч на новый сезон Лиги чемпионов фото
13:39 · Лига чемпионов
Анчелотти ответил на вопрос о новом формате Лиги чемпионов
12:43 · Лига чемпионов
Эмилиано Мартинес: «С нашим тренером и игроками мы можем дойти и до финала Лиги чемпионов» 1
00:01 · Лига чемпионов
«Галатасарай» повторно уступил «Янг Бойз»
27 Августа
23:55 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Ред Булл Зальцбург»
23:54 · Лига чемпионов
«Спарта» первой пробилась в Лигу чемпионов через квалификацию
22 Августа
00:01 · Лига чемпионов
«Янг Бойз» дожал «Галатасарай» в голевой перестрелке
21 Августа
23:57 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» всухую проиграло сопернику из Австрии
23:55 · Лига чемпионов
«Спарта» уверенно победила в Швеции
23:55 · Лига чемпионов
«Мидтьюлланн» и «Слован» забили по голу
Все новости
Рекомендуем