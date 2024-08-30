​«Жирона» - четырнадцатый испанский клуб, который сыграет в Лиге чемпионов

Испанская «Жирона» пробилась в групповой раунд самого престижного клубного турнира футбольной Европы - Лиги чемпионов. И она станет четырнадцатым клубом из Испании, который сыграет в этом турнире - в том числе и в бытность его Кубком чемпионов.

Предыдущий, тринадцатый дебютант, сыграл в Лиге чемпионов ровно семнадцать лет тому назад - трудно поверить, но это была «Севилья», которая угодила туда в качестве победителя Кубка УЕФА в 2007 году.

Напомним, что «Жирона» закончила на третьем месте прошлый сезон испанского чемпионата - именно этот успех открыл клубу дорогу в Лигу чемпионов.