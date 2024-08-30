​Впервые сразу два клуба из Австрии сыграют в группе Лиги чемпионов

Премьера в австрийском футболе - впервые сразу два клуба из этой не самой футбольной страны сыграют в групповом раунде самого престижного клубного турнира футбольной Европы - Лиги чемпионов.

«Штурм» из Граца, который в минувшем сезоне достаточно неожиданно стал чемпионом австрийской Бундеслиги, прошёл в групповой раунд Лиги чемпионов автоматически, за счёт футбольного рейтинга страны в общей классификации УЕФА.

Но почин чемпиона поддержал и «Ред Булл Зальцбург», хотя для этого клубу пришлось справляться с киевским «Динамо». Но это успешно получилось - 2:0 на выезде и 1:1 дома.