Названы клубы Лиги чемпионов с самыми дорогими и самыми дешёвыми составами

Вечером четверга состоялась жеребьёвка нового розыгрыша Лиги чемпионов. Состоять турнир отныне будет из 36 команд, из него исчезнет традиционный групповой этап.

Портал Transfermarkt в рейтинге назвал самые дорогие и самые дешёвые по совокупной стоимости игроков команды турнира. В первой тройке расположились мадридский «Реал» (1,34 млрд евро), «Манчестер Сити» (1,27 млрд) и «Арсенал» (1,2 млрд). Сильно отстали «ПСЖ» (969 млн) и «Бавария» (947 млн).

Что же касается самых недорогих команд, на 34-м месте рейтинга разместился «Янг Бойз» (63,2 млн евро), «Штурм» (60,9 млн) и братиславский «Слован» (21,4 млн).

Результаты жеребьёвки нового сезона ЛЧ – здесь.