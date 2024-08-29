Булыкин: «Сенсации Лиги чемпионов доходят максимум до полуфинала»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин порассуждал о командах-сенсациях, которые регулярно появляются в Лиге чемпионов УЕФА.

«Команды-сенсации максимум до полуфинала доходят. В финале играют «Реал», «Манчестер Сити» и другие фавориты. За Лигой чемпионов наблюдать интересно. Особый интерес вызывает плей-офф, когда команды играют навылет», - делится Булыкин для «Газеты.Ру».

Напомним, что вечером четверга проходит жеребьёвка нового розыгрыша ЛЧ. В нём поучаствуют 36 команд, также впервые за многие годы не будет группового этапа.

Текстовая трансляция события проходит на нашем портале. Мероприятие стартовало в 19:00 по московскому времени.