Булыкин: «Только первый розыгрыш ЛЧ покажет, стал ли турнир интереснее»

Вечером четверга проходит жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФА. Турнир с этого розыгрыша проходит в новом формате – без привычного нам всем группового этапа.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, когда можно будет делать выводы о нововведении.

«Надо посмотреть, как будет пройдёт первый розыгрыш ЛЧ в новом формате. Только после этого можно будет сказать, стал ли турнир интересней», - поделился мыслями Булыкин для «Газеты.Ру».

Напомним, что текстовую трансляцию жеребьёвки самого престижного еврокубка проводит наш портал. Началось мероприятие в 19:00 по московскому времени.