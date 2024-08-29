Роналду допустил, что снова сыграет в Лиге чемпионов

Вечером четверга проходит жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФА. На ней присутствует португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. 39-летний футболист заявил, что в будущем ещё может поиграть в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов - важнейший турнир для любого футболиста, я рад был участвовать в нём. У меня прекрасные воспоминания о Лиге чемпионов и, может быть, в будущем я ещё вернусь», - сказал Роналду во время церемонии.

Напомним, что к «Аль-Насру» опытный форвард присоединился в январе 2023 года после скандального ухода из «Манчестер Юнайтед».

Церемония проведения жеребьёвки стартовала в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция события - у нас на портале.