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Лига чемпионов

Назван фаворит Лиги чемпионов: «Арсенал» - третий, «Барселона» - шестая

29 Августа 2024 • 15:16 Комментировать (1)

В четверг вечером состоится жеребьёвка основной стадии Лиги чемпионов. В преддверии этой процедуры эксперты авторитетного портала Goal составили рейтинг из всех 36 участвующих команд.

На первом месте рейтинга оказался «Реал» - очевидно, именно мадридцы считаются фаворитами Лиги чемпионов. «Сливочные», как известно, являются действующими обладателями трофея. На второй позиции идёт «Манчестер Сити», а топ-3 замыкает «Арсенал».

Дальше в десятке идут «Бавария», «Ливерпуль», «Барселона», «Интер», «Байер», «ПСЖ» и «Боруссия» (Дортмунд).

Напомним, что в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025 не будет группового этапа, а количество туров увеличится до восьми.

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Барсафобия
29 Августа 2024 в 15:19
Самый справедливый рейтинг который я видел за последние месяцы
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