«Слован» добыл волевую победу над «Мидтьюлланном» и сыграет в Лиге чемпионов

«Слован» с «Мидтьюлланном» выдали самый яркий матч дня в квалификации Лиги чемпионов. После 1:1 недельной давности всем была нужна победа. Хозяева открыли счет - Марко Толич получил мяч на правом краю штрафной от Сезара Блэкмэна, изящно убрал на замахе соперника и с левой покатил между ног голкиперу в дальний угол ворот - 1:0. У гостей Франкулино с левого края штрафной набросил на дальнюю штангу, Дарио Осорио с трех метров пробивал головой с отскоком от газона, но кипер спас. Араль Симсир получил мяч в центральной зоне от Франкулино, на дриблинге добирался до штрафной соперника и низом пробил точно в правый от себя угол - 1:1. На 50-й минуте скандинавы перевернули игру - Жуниньо с левого фланга вырезал подачу в центр штрафной, Франкулино остался без опеки и пробил с лёта в дальний угол, попав с рикошетом от штанги - 1:2. Долго хозяева перекатывали мяч перед штрафной соперника, в итоге Толич получил снаряд после передачи Давида Стрелеца и пропуска Тиграна Барсегяна, переложил под левую и попал в дальний угол - 2:2. Контратаку провели гости, которая завершилась выходом один на один Осорио, но голкипер спас свои ворота. На 86-й минуте Толич покатил мяч на правый край штрафной на Иджесси Метсоко, тот покатил назад на Барсегяна, который с 18 метров послал снаряд впритирку с дальней штангой - 3:2. В ответ Осорио со штрафного пробил в ближний угол поверх «стенки» - штанга сыграла за «Слован».

Команда из Братиславы пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов.