«Црвена Звезда» выбила «Будё-Глимт» с Хайкиным из Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» проиграла первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимту» с разницей в один мяч и сегодня взяла убедительный реванш, заставив соперника только отбиваться. Хван-Ин Бом создал первый момент, но его дальний удар в девятку парировал в броске вратарь Никита Хайкин. В середине тайма грамотно подставился в чужой штрафной Милсон и вынудил нарушить правила оппонента - пенальти. Бруно Дуарте низом направил мяч в самый угол, кипер коснулся его, но не выручил - 1:0.Питер Олайинка с угла вратарской головой расстреливал рамку, и Хайкин смог перевести мяч в перекладину.

После перерыва Тими Макс Элшник доставил мяч с угла поля к ближней штанге, и Урош Спайич головой поразил нижний угол - 2:0. Норвежцы удивили отсутствием атак и настоящего желания спасти игру. В итоге их ждет Лига Европы. Сербы остаются в турнире.