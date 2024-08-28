Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Лилль» проиграл в Чехии, но вышел в Лигу чемпионов

28 Августа 2024 • 23:57 Комментировать
Славия Прага
2:1
Лилль
окончен

«Славия» с «Лиллем» сражались за путёвку в групповую стадию еврокубков. Французы были сильнее на прошлой неделе (2:0), а сегодня быстро пропустили, возродив интригу. На пятой минуте затяжная атака хозяев завершилась пасом к линии штрафной, Христос Зафеирис подработал мяч и отлично пробил под правую штангу - 1:0. Лукаш Провод справа проник в штрафную и прострелил на Томаша Хори, а тот в касание не попал в левый угол ворот. Зафеирис со штрафного целился в левую девятку, и мяч приняла на себя перекладина. Аналогично завершился выстрел Эдона Жегрова, только здесь голкипер не реагировал. И все же на 77-й минуте Жегрова с правой половины поля сместился в центр к радиусу штрафной площади, а затем отлично пробил под правую штангу, а вратарь не смог выручить - 1:1. «Славия» быстро вышла вперед - Малик Диууф прострелил к площади ворот, и если удар Моймира Хитила вратарь парировал, но Иван Шранц результативно добавил мяч в цель - 2:1. Зафеирис ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в дальний угол ворот, перекладина спасла «Лилль» от третьего пропущенного мяча.

«Славия» все же не смогла выбить французов из Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Славия Прага2:1Лилль
(1:0) Зафеирис Христос5'  
  77'Жегрова Эдон (1:1)
(2:1) Шранц Иван84'  
Кински АнтонинГолеш ТомашОгбу Иго  17'Зима Давид 85' (Ворлицки Лукаш ( 85') Боржил Ян  51' 74' (Шранц Иван ( 74') Зафеирис ХристосДорли ОскарДиуф Малик  41'Доудера Давид 74' (Бузек Александр ( 74') Хори Томаш 74' (Юрасек Матей ( 74') Провод Лукаш
Запасные: Хитил МоймирПребсл ФилипШевчик ПетрСлавата ФилипЗмрзлы ОндржейМандоус АлешКонечны МикулашПех Доминик
Шевалье ЛюкаМёнье ТомаДиаките БафодеРибейро АлександроСантос Тиаго  44'Харальдссон Хакон-Арнар  42' 85' (Мукау Нгалаэль ( 85') Андре БенжаминКабелла Реми 81' (Сахрауи Осам ( 81') Гудмундссон ГабриэльДэвид Джонатан 85' (Мбаппе Эйтан ( 85') Жегрова Эдон 85' (Байо Мохамед ( 85')
Запасные: Малуда АаронОлмета ЛисандруМанноне ВитоТуре УсманБуадди АйюбБерле ВинсентИлич Андрей
28 августа. Стадион "Фортуна Арена".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лилль Славия Прага

Новости по матчу

27 Августа
23:21
Ставка и прогноз на матч Славия Прага — Лилль Лиги чемпионов — 28 августа 2024
15:17
«Славия» Прага – «Лилль»: прогноз и ставки БК Pinnacle
11:32
Прогноз на точный счёт матча Славия — Лилль Лиги чемпионов — 28 августа 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ Преемник Клоппа установил рекорд «Ливерпуля» всех времён Роналду назвал последний клуб в своей карьере Криштиану Роналду рассказал, как планирует завершить карьеру в сборной Португалии ​Ветеран «Зенита»: «Спартак» нужно проверить на допинг» В «Барселоне» выбрали игрока, которой получит номер Месси «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Ван Дейк высказался о Клоппе, ушедшем из «Ливерпуля» Салах установил рекорд в «Ливерпуле» Три футболиста «Спартака», из-за которых «красно-белые» проиграли махачкалинскому «Динамо» в Кубке России
Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Карабах Карабах
Динамо Загреб Динамо Загреб
0
2
2.33 3.55 2.80
Видео
Окончен
Славия Прага Славия Прага
Лилль Лилль
2
1
2.47 3.45 2.65
Видео
Окончен
Црвена Звезда Црвена Звезда
Будё-Глимт Будё-Глимт
2
0
2.40 3.55 2.70
Видео
Окончен
Слован Братислава Слован Братислава
Мидтьюлланн Мидтьюлланн
3
2
2.90 3.45 2.29
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Августа
00:07 · Лига чемпионов
«Слован» добыл волевую победу над «Мидтьюлланном» и сыграет в Лиге чемпионов
28 Августа
23:58 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» выбила «Будё-Глимт» с Хайкиным из Лиги чемпионов
23:57 · Лига чемпионов
«Лилль» проиграл в Чехии, но вышел в Лигу чемпионов
21:38 · Лига чемпионов
«Карабах» повторно уступил загребскому «Динамо», оставшись без Лиги чемпионов
16:19 · Лига чемпионов
Представлен мяч на новый сезон Лиги чемпионов фото
13:39 · Лига чемпионов
Анчелотти ответил на вопрос о новом формате Лиги чемпионов
12:43 · Лига чемпионов
Эмилиано Мартинес: «С нашим тренером и игроками мы можем дойти и до финала Лиги чемпионов» 1
00:01 · Лига чемпионов
«Галатасарай» повторно уступил «Янг Бойз»
27 Августа
23:55 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Ред Булл Зальцбург»
23:54 · Лига чемпионов
«Спарта» первой пробилась в Лигу чемпионов через квалификацию
22 Августа
00:01 · Лига чемпионов
«Янг Бойз» дожал «Галатасарай» в голевой перестрелке
21 Августа
23:57 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» всухую проиграло сопернику из Австрии
23:55 · Лига чемпионов
«Спарта» уверенно победила в Швеции
23:55 · Лига чемпионов
«Мидтьюлланн» и «Слован» забили по голу
20 Августа
23:59 · Лига чемпионов
«Карабах» разгромлен в Загребе
23:55 · Лига чемпионов
«Лилль» не оставил шансов «Славии»
23:54 · Лига чемпионов
«Будё-Глимт» только минимально смог обыграть «Црвену Звезду»
16 Августа
01:28 · Испания. Ла Лига
Мбаппе забил 10000-й гол «Реала» 3
15 Августа
21:36 · Лига чемпионов
​«Реал» не проигрывает финалы иностранным командам с 2000 года
21:00 · Лига чемпионов
УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте 6
15:36 · Лига чемпионов
Президент «Реала» Перес сделал заявление после победы в Суперкубке УЕФА
09:17 · Испания. Ла Лига
Мбаппе эмоционально прокомментировал первый титул в «Реале»
08:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил игру Мбаппе в первом матче за «Реал»
05:22 · Лига чемпионов
Итальянские тренеры 13 раз выигрывали Суперкубок УЕФА – лучший показатель
05:12 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Очень легко играть с Винисиусом, Родриго и Беллингемом»
Все новости
Рекомендуем