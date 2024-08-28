«Лилль» проиграл в Чехии, но вышел в Лигу чемпионов

«Славия» с «Лиллем» сражались за путёвку в групповую стадию еврокубков. Французы были сильнее на прошлой неделе (2:0), а сегодня быстро пропустили, возродив интригу. На пятой минуте затяжная атака хозяев завершилась пасом к линии штрафной, Христос Зафеирис подработал мяч и отлично пробил под правую штангу - 1:0. Лукаш Провод справа проник в штрафную и прострелил на Томаша Хори, а тот в касание не попал в левый угол ворот. Зафеирис со штрафного целился в левую девятку, и мяч приняла на себя перекладина. Аналогично завершился выстрел Эдона Жегрова, только здесь голкипер не реагировал. И все же на 77-й минуте Жегрова с правой половины поля сместился в центр к радиусу штрафной площади, а затем отлично пробил под правую штангу, а вратарь не смог выручить - 1:1. «Славия» быстро вышла вперед - Малик Диууф прострелил к площади ворот, и если удар Моймира Хитила вратарь парировал, но Иван Шранц результативно добавил мяч в цель - 2:1. Зафеирис ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в дальний угол ворот, перекладина спасла «Лилль» от третьего пропущенного мяча.

«Славия» все же не смогла выбить французов из Лиги чемпионов.