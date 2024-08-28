«Карабах» повторно уступил загребскому «Динамо», оставшись без Лиги чемпионов

После 0:3 в Хорватии «Карабах» имел мало шансов не пустить загребское «Динамо» в групповой раунд Лиги чемпионов. Азербайджанский коллектив создал чуть больше моментов, чем соперник, но снова уступил.

Матеус Силва справа навесил с рикошетом к дальней штанге, Яссин Бензия подставил грудь, но с метра направил мяч параллельно линии ворот. На 32-й минуте Петар Сучич по центру прошёл вперёд и сделал пас направо на Марко Пьяцу, тот сместился немного к центру и с 18 метров пробил в дальнюю штангу, от которой мяч отскочил в сетку. Бензия справа навесил на Жуниньо, который головой пробил немного выше перекладины, и мяч опустился сверху на сетку ворот.

Всё было окончательно решено на 52-й минуте - Сучич справа вошёл в штрафую площадь и пробил по воротам, голкипер отбил мяч в Матеуса, от колена которого и случился автогол.

0:2, и «Карабах» проведет групповой раунд еврокубков в Лиге Европы.