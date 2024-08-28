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Лига чемпионов

«Карабах» повторно уступил загребскому «Динамо», оставшись без Лиги чемпионов

28 Августа 2024 • 21:38 Комментировать
Карабах
0:2
Динамо Загреб
окончен

После 0:3 в Хорватии «Карабах» имел мало шансов не пустить загребское «Динамо» в групповой раунд Лиги чемпионов. Азербайджанский коллектив создал чуть больше моментов, чем соперник, но снова уступил.

Матеус Силва справа навесил с рикошетом к дальней штанге, Яссин Бензия подставил грудь, но с метра направил мяч параллельно линии ворот. На 32-й минуте Петар Сучич по центру прошёл вперёд и сделал пас направо на Марко Пьяцу, тот сместился немного к центру и с 18 метров пробил в дальнюю штангу, от которой мяч отскочил в сетку. Бензия справа навесил на Жуниньо, который головой пробил немного выше перекладины, и мяч опустился сверху на сетку ворот.

Всё было окончательно решено на 52-й минуте - Сучич справа вошёл в штрафую площадь и пробил по воротам, голкипер отбил мяч в Матеуса, от колена которого и случился автогол.

0:2, и «Карабах» проведет групповой раунд еврокубков в Лиге Европы.

Протокол игры  
Карабах0:2Динамо Загреб
  32'Пьяца Марко (0:1)
  53'Силва Матеус II (0:2)
Кохальски МатеушСилва Матеус II 80' (Исаев Алексей ( 80') Мустафазаде БахлулМедина Кевин  14'  88'Джафаргулиев ЭлвинРомао ЖулиоАндраде Патрик  69' 80' (Гусейнов Аббас ( 80') Андраде Леандро 78' (Ахундзаде Нариман ( 78') Бензия ЯссинЗубир Абделла 88' (Кейта Амиду ( 88') Жуниньо VI 78' (Байрамов Турал ( 78')
Запасные: Алмейда РичардМаммадзада СадикДжиджа РедонБунтиц ФабиянГусейнов БадавиГурбанлы МусаВешович Марко
Невистич ИванОгивара Такуя  30' 46' (Берноэр Максим ( 46') Теофил-Катерин КевинМмаэ Сами  18'Пьер-Габриэль Ронаэль 84' (Ходжа Арбер ( 84') Мишич ЙосипПьяца Марко 80' (Шпикич Дарио ( 80') Батурина Мартин 66' (Рог Марко ( 66') Сучич ПетарКуленович СандроПеткович Бруно 66' (Кордоба Хуан ( 66')
Запасные: Павич БранкоФилипович ИванСтойкович ЛукаЗагорац ДаниэльВрбанчич ЛукаТорренте РаульКачавенда Лукас
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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Динамо Загреб

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