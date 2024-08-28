Основной этап Лиги чемпионов не за горами, и УЕФА показал мяч, который будет использоваться в новом розыгрыше турнира. Мяч был изготовлен компанией Adidas. На нём по обыкновению можно увидеть лигочемпионские звёзды.

Жеребьёвка лиговой стадии Лиги чемпионов состоится уже в четверг, 29 августа. Лиговая стадия в новом формате заменит групповой этап. Если раньше команды делились на восемь групп по четыре команды, то теперь будет единая лига с 36 командами. Количество туров увеличится с шести до восьми.

Отметим, что действующим обладателем кубка европейских чемпионов является мадридский «Реал».