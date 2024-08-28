Анчелотти ответил на вопрос о новом формате Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами в преддверии матча Ла Лиги против «Лас-Пальмаса». У итальянского специалиста спросили, нравится ли ему новый формат Лиги чемпионов.

«У меня пока нет мнения по новому формату Лиги чемпионов, потому что мы с таким ещё не сталкивались. Давайте проявим терпение и поговорим через год. Иногда что-то новое может быть хорошим», - сказал Анчелотти журналистам.

Как известно, в сезоне 2024/2025 вместо группового этапа в Лиге чемпионов будет единая лига с 36 командами. Жеребьёвка лиговой стадии состоится уже в четверг, 29 августа.