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Лига чемпионов

Анчелотти ответил на вопрос о новом формате Лиги чемпионов

28 Августа 2024 • 13:39 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами в преддверии матча Ла Лиги против «Лас-Пальмаса». У итальянского специалиста спросили, нравится ли ему новый формат Лиги чемпионов.

«У меня пока нет мнения по новому формату Лиги чемпионов, потому что мы с таким ещё не сталкивались. Давайте проявим терпение и поговорим через год. Иногда что-то новое может быть хорошим», - сказал Анчелотти журналистам.

Как известно, в сезоне 2024/2025 вместо группового этапа в Лиге чемпионов будет единая лига с 36 командами. Жеребьёвка лиговой стадии состоится уже в четверг, 29 августа.

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