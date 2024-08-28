Эмилиано Мартинес: «С нашим тренером и игроками мы можем дойти и до финала Лиги чемпионов»

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался о перспективах команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Вратарь отметил, что если учитывать, какой тренер руководит командой, то можно рассчитывать на выход в финал Лиги чемпионов.

«Что касается «Виллы», то это наш первый раз в Лиге чемпионов, так что для нас это будет в новинку. Но с нашим тренером и игроками мы можем дойти и до финала», — приводит слова Мартинеса британское The Guardian.

Напомним, что команда Унаи Эмери в прошлом сезоне заняла четвертое место в АПЛ и в первые за 41 год сыграет в главном клубном европейском турнире.

