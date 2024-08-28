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Лига чемпионов

«Галатасарай» повторно уступил «Янг Бойз»

28 Августа 2024 • 00:01 Комментировать
Галатасарай
0:1
Янг Бойз
окончен

«Галатасарай» принимал «Янг Бойз» в ответном матче стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов и пытался отыграть один гол. Команды постоянно шли вперед и часто били по воротам, но голкиперы выручали.  На 33-й минуте мяч побывал в воротах, но у гостей Эбрима Колли находился в офсайде, добивая мяч после спасения голкипера.

Во втором тайме Мухаммед Актюркоглу со стандарта выполнил хорошую подачу к дальнему углу вратарской, Кан Айхан оторвался от соперников и в касание отправил мяч в сетку, но при этом защитник «Галатасарая» забрался в офсайд. Левин Блюм с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сильвер Ганвула головой пробил в левый угол ворот, и штанга спасла «Галатасарай» от пропущенного мяча. В самой концовке контратака гостей, Седрик Иттен из центра поля выполнил передачу на ход Алану Виржиньюсу по правой половине поля, тот сместился в центр штрафной и уверенно перебросил мяч через голкипера в створ ворот - 0:1. После гола голкипер гостей Фернандо Муслера подленько поставил подножку автору гола - удаление.

«Янг Бойз» вышел в Лигу чемпионов, турки отправились в Лигу Европы.

Протокол игры  
Галатасарай0:1Янг Бойз
  87'Виржиньюс Алан (0:1)
Муслера Фернандо  88'Йылмаз БарышАйхан Кан  84'Нельссон Виктор  38'Кён Деррик 46' (Йелерт Элиас ( 46') Торрейра ЛукасГабриэл Барбоза 63' (Демирбай Керем ( 63') Зиеш Хаким 46' (Кутлу Беркан ( 46') Бачуайи Миши 76' (Мертенс Дрис ( 76'  90') Актюркоглу Мухаммед 89' (Гювенч Гюнай ( 89') Икарди Мауро  75'
Запасные: Шен БатуханБалтаджи МетаганАли Турап БюльбюльДюбуа ЛеоАкгюн ЮнусДилек ЯлинАкман Эфе
Келлер МарвинБлюм ЛевинГанвула Сильвер  33' 77' (Иттен Седрик ( 77') Зукру ТангиАджам Жауэн 69' (Виржиньюс Алан ( 69') Монтейро Джоэл 69' (Перссон Ноа ( 69') Лаупер СандроНьясс ШейхКолли Эбрима 80' (Малес Дариан ( 80'  84') Али МохамедУгринич Филип 80' (Чайва Мигель ( 80')
Запасные: Хусич АнелФон Бальмоос ДавидБенито ЛорисАтекаме ЗакариИмери КастриотМарцино Дарио
27 августа. Стадион "Рэмс Глобал Стадион".
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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Янг Бойз

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