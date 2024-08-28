«Галатасарай» повторно уступил «Янг Бойз»

«Галатасарай» принимал «Янг Бойз» в ответном матче стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов и пытался отыграть один гол. Команды постоянно шли вперед и часто били по воротам, но голкиперы выручали. На 33-й минуте мяч побывал в воротах, но у гостей Эбрима Колли находился в офсайде, добивая мяч после спасения голкипера.

Во втором тайме Мухаммед Актюркоглу со стандарта выполнил хорошую подачу к дальнему углу вратарской, Кан Айхан оторвался от соперников и в касание отправил мяч в сетку, но при этом защитник «Галатасарая» забрался в офсайд. Левин Блюм с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сильвер Ганвула головой пробил в левый угол ворот, и штанга спасла «Галатасарай» от пропущенного мяча. В самой концовке контратака гостей, Седрик Иттен из центра поля выполнил передачу на ход Алану Виржиньюсу по правой половине поля, тот сместился в центр штрафной и уверенно перебросил мяч через голкипера в створ ворот - 0:1. После гола голкипер гостей Фернандо Муслера подленько поставил подножку автору гола - удаление.

«Янг Бойз» вышел в Лигу чемпионов, турки отправились в Лигу Европы.