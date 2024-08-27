Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Ред Булл Зальцбург»

После поражения 0:2 на прошлой неделе киевское «Динамо» гостил у «Ред Булл Зальцбурга». Украинская команда пыталась удивить соперника сумасшедшим темпом и поддерживала его весь первый тайм. Вот только после стартового натиска была пропущена быстрая атака с обилием позиционных ошибок при обороне - Адам Дагим сместился с фланга в штрафную, обыграл защитника и пробил точно в ближний нижний угол ворот метров с 15 - 1:0. Ворвался в штрафную соперника Мусса Кунфоло Йео после паса от Оскраа Глуха и пробил с острого угла, но в падении голкипер смог спасти свою команду. Со своей половины поля идеальный пас Тарас Михавко выдал в штрафную на Владислава Ваната, который оттеснил соперника и вторым касанием пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для вратаря - 1:1.

После перерыва было много беготни, желания, но еще больше брака. На 80-й минуте Ванат оставил мяч под удар Николаю Шапаренко, а тот с 11 метров пробил намного правее ворот. В итоге австрийцы прошли в группу Лиги чемпионов.