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Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Ред Булл Зальцбург»

27 Августа 2024 • 23:55 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
1:1
Динамо Киев
окончен

После поражения 0:2 на прошлой неделе киевское «Динамо» гостил у «Ред Булл Зальцбурга». Украинская команда пыталась удивить соперника сумасшедшим темпом и поддерживала его весь первый тайм. Вот только после стартового натиска была пропущена быстрая атака с обилием позиционных ошибок при обороне - Адам Дагим сместился с фланга в штрафную, обыграл защитника и пробил точно в ближний нижний угол ворот метров с 15 - 1:0. Ворвался в штрафную соперника Мусса Кунфоло Йео после паса от Оскраа Глуха и пробил с острого угла, но в падении голкипер смог спасти свою команду. Со своей половины поля идеальный пас Тарас Михавко выдал в штрафную на Владислава Ваната, который оттеснил соперника и вторым касанием пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для вратаря - 1:1.

После перерыва было много беготни, желания, но еще больше брака. На 80-й минуте Ванат оставил мяч под удар Николаю Шапаренко, а тот с 11 метров пробил намного правее ворот. В итоге австрийцы прошли в группу Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Ред Булл Зальцбург1:1Динамо Киев
(1:0) Дагим Адам12'  
  29'Ванат Владислав (1:1)
Бласвих ЯнисВан дер Бремпт Игнасе 90' (Бланк Хендри ( 90') Пёнтковски КамильБеду СамсонДедич АмарБидструп Мадс 74' (Гурна-Дуат Люка ( 74'  78') Капальдо Николас 64' (Дьямбу Мамади ( 64'  70') Кьергаард Мауриц 64' (Доргелес Нене ( 64') Дагим Адам 74' (Ратков Петар ( 74') Йео Кунфоло МуссаГлух Оскар
Запасные: Шлагер АлександерДиаките ГауссуОко БрайанЛукич ОливерХамзич СалькоМелльберг Джон
Бущан ГеоргийТымчик Александр 83' (Биловар Кристиан ( 83'  90') Попов Денис II  31' 83' (Супряга Владислав ( 83') Михавко Тарас  32'Дубинчак Владислав  79'Пихалёнок АлександрБражко Владимир 74' (Михайленко Николай ( 74') Шапаренко НиколайЯрмоленко Андрей 67' (Волошин Назар ( 67') Ванат Владислав  65'Кабаев Владислав 74' (Брагару Максим ( 74')
Запасные: Андриевский АлександрРубчинский ВалентинВивчаренко КонстантинКараваев АлександрСебальос БрайанНещерет РусланЛонвейк Джастин
27 августа. Стадион "Ред Булл Арена".
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Динамо Киев Ред Булл Зальцбург

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