«Спарта» первой пробилась в Лигу чемпионов через квалификацию

«Спарта» и «Мальмё» бились за попадание в Лигу чемпионов. Чехи были сильнее в первом матче (2:0). В середине первого тайма команды получили право пробить по 11-метровому. Велько Бирманчевич умудрился не попасть в створ по высоте. Андерс Кристиансен наносил удар в левый угол ворот, и голкипер выручил. С игры лучший момент имели чехи - Бирманчевич простреливал с правого края на свободного Лукаша Гараслина, который в касание стрельнул выше створа.

Во втором тайме Казим Лячи получил возможность для удара из центральной зоны, однако обводящий удар албанца был немного неточным. Штрафной неподалеку от правого угла штрафной площади заработали хозяева, Каан Кайринен пробил поверх «стенки» в ближний угол, но попал в перекладину. На 80-й минуте третий пенальти за матч, и счет открыт - Гараслин бил в правый угол, а вратарь не угадал, 1:0. Несколько минут, и Гараслин получил мяч на левом краю штрафной от Лячи, раскидал финтами соперника и прострелил во вратарскую, а Альбион Рахмани удачно подставил ногу - 2:0.