Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Спарта» первой пробилась в Лигу чемпионов через квалификацию

27 Августа 2024 • 23:54 Комментировать
Спарта Прага
2:0
Мальмё
окончен

«Спарта» и «Мальмё» бились за попадание в Лигу чемпионов. Чехи были сильнее в первом матче (2:0). В середине первого тайма команды получили право пробить по 11-метровому. Велько Бирманчевич умудрился не попасть в створ по высоте. Андерс Кристиансен наносил удар в левый угол ворот, и голкипер выручил. С игры лучший момент имели чехи - Бирманчевич простреливал с правого края на свободного Лукаша Гараслина, который в касание стрельнул выше створа.

Во втором тайме Казим Лячи получил возможность для удара из центральной зоны, однако обводящий удар албанца был немного неточным. Штрафной неподалеку от правого угла штрафной площади заработали хозяева, Каан Кайринен пробил поверх «стенки» в ближний угол, но попал в перекладину. На 80-й минуте третий пенальти за матч, и счет открыт - Гараслин бил в правый угол, а вратарь не угадал, 1:0. Несколько минут, и Гараслин получил мяч на левом краю штрафной от Лячи, раскидал финтами соперника и прострелил во вратарскую, а Альбион Рахмани удачно подставил ногу - 2:0.

Протокол игры  
Спарта Прага2:0Мальмё
(1:0) Гараслин Лукаш80'  
(2:0) Рахмани Альбион83'  
Виндаль-Йенсен ПетерВитик Мартин  25'Панак Филип  45'Сёренсен АсгерВиснер Томаш 69' (Пресиадо Анхело ( 69') Лячи КазимКайринен КаанРынеш МатейБирманчевич ВелькоОлатунджи Виктор 69' (Рахмани Альбион ( 69'  84') Гараслин Лукаш 88' (Красники Эрмал ( 88')
Запасные: Павелка ДавидДанек КрыштофСадилек ЛукашТуци ИндритКухта ЯнРосс МатиасСольбаккен МаркусВорел ВойтехЗелены Ярослав
Далин ЮханРослер Колин 73' (Али Таха Абди ( 73') Янссон ПонтусЗеттерстрем Нильс  17'Стрюгер-Ларсен ЙенсПенья Серхио  41'Йонсен Лассер Берг 87' (Лукили Закария ( 87') Габриэль Даль Тое БусанеллоРикс Сёрен 59' (Ботхейм Эрик ( 59') Телин ИсаакКристиансен Андерс  45' 73' (Болин Уго ( 73')
Запасные: Фридрих РикардоЙоргенсен Себастьян ВинтерРозенгрен ОттоХоаким ПерссонСкугмар АдрианБерг ОливерОльссон МартинМаколли Элисон
27 августа. Стадион "Эпет Арена".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Мальмё Спарта Прага

Новости по матчу

27 Августа
14:01
«Спарта» Прага – «Мальме»: прогноз и ставки БК Pinnacle
00:57
Ставка и прогноз на матч Спарта Прага — Мальмё Лиги чемпионов — 27 августа 2024
26 Августа
12:41
Прогноз на точный счёт матча Спарта — Мальме Лиги чемпионов — 27 августа 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ Суарес установил рекорд «Интер Майами» Гвардиола назвал самого совершенного нападающего - это не Роналду Преемник Клоппа установил рекорд «Ливерпуля» всех времён Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком» Из-за них «Ростов» пропустил три и уступил в Москве: худшие игроки матча против «Локомотива» Алиссон прокомментировал переход Мамардашвили в «Ливерпуль» Хвичу хочет купить английский суперклуб Холанн впечатлён игрой новичка «Манчестер Сити» Криштиану Роналду рассказал, как планирует завершить карьеру в сборной Португалии
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте Теперь с компьютером: УЕФА рассказал, как пройдёт жеребьёвка новой Лиги чемпионов
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Галатасарай Галатасарай
Янг Бойз Янг Бойз
0
1
1.42 4.80 6.80
Видео
Окончен
Спарта Прага Спарта Прага
Мальмё Мальмё
2
0
1.84 3.75 4.00
Видео
Окончен
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Динамо Киев Динамо Киев
1
1
1.69 3.95 4.70
Видео
28.08.24 в 19:45
Карабах Карабах
Динамо Загреб Динамо Загреб
2.33 3.55 2.80
Видео
28.08.24 в 22:00
Славия Прага Славия Прага
Лилль Лилль
2.47 3.45 2.65
Видео
28.08.24 в 22:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Будё-Глимт Будё-Глимт
2.40 3.55 2.70
Видео
28.08.24 в 22:00
Слован Братислава Слован Братислава
Мидтьюлланн Мидтьюлланн
2.90 3.45 2.29
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Августа
00:01 · Лига чемпионов
«Галатасарай» повторно уступил «Янг Бойз»
27 Августа
23:55 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Ред Булл Зальцбург»
23:54 · Лига чемпионов
«Спарта» первой пробилась в Лигу чемпионов через квалификацию
22 Августа
00:01 · Лига чемпионов
«Янг Бойз» дожал «Галатасарай» в голевой перестрелке
21 Августа
23:57 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» всухую проиграло сопернику из Австрии
23:55 · Лига чемпионов
«Спарта» уверенно победила в Швеции
23:55 · Лига чемпионов
«Мидтьюлланн» и «Слован» забили по голу
20 Августа
23:59 · Лига чемпионов
«Карабах» разгромлен в Загребе
23:55 · Лига чемпионов
«Лилль» не оставил шансов «Славии»
23:54 · Лига чемпионов
«Будё-Глимт» только минимально смог обыграть «Црвену Звезду»
16 Августа
01:28 · Испания. Ла Лига
Мбаппе забил 10000-й гол «Реала» 3
15 Августа
21:36 · Лига чемпионов
​«Реал» не проигрывает финалы иностранным командам с 2000 года
21:00 · Лига чемпионов
УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте 6
15:36 · Лига чемпионов
Президент «Реала» Перес сделал заявление после победы в Суперкубке УЕФА
09:17 · Испания. Ла Лига
Мбаппе эмоционально прокомментировал первый титул в «Реале»
08:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил игру Мбаппе в первом матче за «Реал»
05:22 · Лига чемпионов
Итальянские тренеры 13 раз выигрывали Суперкубок УЕФА – лучший показатель
05:12 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Очень легко играть с Винисиусом, Родриго и Беллингемом»
04:40 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Мбаппе заставил многих замолчать»
04:12 · Лига чемпионов
Фердинанд: «Беллингем был феноменален»
03:55 · Испания. Ла Лига
Мбаппе ответил, сможет ли забить 50 голов за сезон
03:36 · Испания. Ла Лига
Мбаппе поделился эмоциями после первого выигранного трофея с «Реалом»
02:05 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» Перес прокомментировал дебют Мбаппе
01:54 · Лига чемпионов
«Реал» стал рекордсменом Суперкубка УЕФА, опередив «Барселону» и «Милан»
01:47 · Испания. Ла Лига
Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе
Все новости
Рекомендуем