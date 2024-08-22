«Янг Бойз» дожал «Галатасарай» в голевой перестрелке

Матч плей-офф квалификации «Янг Бойз» - «Галатасарай» начался с голевой атаки хозяев. С левой половины поля последовала передача от Филипа Угринича на ход Джоэла Монтейро по правой половине поля, тот убежал в штрафную площадь и на силу пробил в ближний угол ворот, голкипер сыграл не очень удачно и лишь задел мяч, но не смог выручить свою команду - 1:0. Лукас Торрейра с левой половины поля из-за пределов штрафной площади сильно пробил в правый угол ворот, мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Монтейро получил хорошую передачу на правый угол штрафной площади от Угринича, Джоэл быстро подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Дрис Мертенс со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Торрейра головой пробил в правый угол ворот, и голкипер в прыжке перевёл мяч на угловой. Турки атаковали, но пропустили снова в конце тайма - Сильвер Ганвула головой сбросил мяч на ход Монтейро, Джоэл убежал в штрафную площадь и мощно пробил в ближний угол ворот - 2:0.

После перерыва Эбрима Колли убежал в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в дальний угол ворот, вратарь в прыжке задел мяч, а затем уже штанга сыграла за «Галатасарай». Хаким Зиеш с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Торрейра головой сделал отличную скидку к дальней штанге, где игроки «Янг Бойз» потеряли Миши Бачуайи, а бельгиец первым же касанием отправил мяч в сетку - 2:1. Виктор Нельссон из центра поля сделал заброс на Мухаммеда Актюркоглу к правому углу штрафной площади, тот головой сделал скидку к радиусу штрафной площади, Бачуайи спокойно подработал мяч, а затем из-под соперника удачно пробил в левый угол ворот, кипер не смог спасти свою команду - 2:2. В концовке удаление для Абдулкерима Бардакджи за игру рукой и пенальти для хозяев. Филип Угринич с «точки» пробил по центру, а кипер гадал и прыгнул в левый угол ворот - 3:2.

Всё окончательно решится в Турции через неделю.