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«Янг Бойз» дожал «Галатасарай» в голевой перестрелке

22 Августа 2024 • 00:01 Комментировать
Янг Бойз
3:2
Галатасарай
окончен

Матч плей-офф квалификации «Янг Бойз» - «Галатасарай» начался с голевой атаки хозяев. С левой половины поля последовала передача от Филипа Угринича на ход Джоэла Монтейро по правой половине поля, тот убежал в штрафную площадь и на силу пробил в ближний угол ворот, голкипер сыграл не очень удачно и лишь задел мяч, но не смог выручить свою команду - 1:0. Лукас Торрейра с левой половины поля из-за пределов штрафной площади сильно пробил в правый угол ворот, мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Монтейро получил хорошую передачу на правый угол штрафной площади от Угринича, Джоэл быстро подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Дрис Мертенс со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Торрейра головой пробил в правый угол ворот, и голкипер в прыжке перевёл мяч на угловой. Турки атаковали, но пропустили снова в конце тайма - Сильвер Ганвула головой сбросил мяч на ход Монтейро, Джоэл убежал в штрафную площадь и мощно пробил в ближний угол ворот - 2:0.

После перерыва Эбрима Колли убежал в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в дальний угол ворот, вратарь в прыжке задел мяч, а затем уже штанга сыграла за «Галатасарай». Хаким Зиеш с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Торрейра головой сделал отличную скидку к дальней штанге, где игроки «Янг Бойз» потеряли Миши Бачуайи, а бельгиец первым же касанием отправил мяч в сетку - 2:1. Виктор Нельссон из центра поля сделал заброс на Мухаммеда Актюркоглу к правому углу штрафной площади, тот  головой сделал скидку к радиусу штрафной площади, Бачуайи спокойно подработал мяч, а затем из-под соперника удачно пробил в левый угол ворот, кипер не смог спасти свою команду - 2:2. В концовке удаление для Абдулкерима Бардакджи за игру рукой и пенальти для хозяев.  Филип Угринич с «точки» пробил по центру, а кипер  гадал и прыгнул в левый угол ворот - 3:2.

Всё окончательно решится в Турции через неделю.

Протокол игры  
Янг Бойз3:2Галатасарай
(1:0) Монтейро Джоэл4'  
(2:0) Монтейро Джоэл45'  
  67'Бачуайи Миши (2:1)
  72'Бачуайи Миши (2:2)
(3:2) Угринич Филип86'  
Фон Бальмоос Давид 32' (Келлер Марвин ( 32') Блюм ЛевинАли Мохамед  70'Зукру ТангиХаджам Жауэн  26' 67' (Перссон Ноа ( 67') Монтейро Джоэл 74' (Малес Дариан ( 74') Ньясс Шейх  43' 74' (Элиа Мешак ( 74') Лаупер Сандро  29'Колли ЭбримаГанвула Сильвер 75' (Иттен Седрик ( 75') Угринич Филип
Запасные: Хусич АнелЧайва МигельВиржинюс АланБенито ЛорисАтекаме ЗакариИмери КастриотМарцино Дарио
Муслера Фернандо 46' (Гювенч Гюнай ( 46') Йелерт Элиас 66' (Бачуайи Миши ( 66') Нельссон ВикторБардакджи Абдулкерим  22'  84'Кён ДеррикТоррейра Лукас  45'Габриэл БарбозаЙылмаз Барыш 79' (Дюбуа Лео ( 79') Мертенс Дрис 46' (Зиеш Хаким ( 46') Актюркоглу МухаммедИкарди Мауро 87' (Кутлу Беркан ( 87')
Запасные: Балтаджи МетаганАли Турап БюльбюльДемирбай КеремЙесилюр АлиАкгюн ЮнусЗаха УилфридАкман Эфе
21 августа. Стадион "Ванкдорф".
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Галатасарай Янг Бойз

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