Киевское «Динамо» всухую проиграло сопернику из Австрии

Киевское «Динамо» провалило первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбург». Украинский клуб проиграл австрийскому всухую – 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.
Счёт на 29-й минуте открыл Нене Доргелес. Нападающий «быков» смог выйти один на один с Георгием Бущаном и изящно обыграть украинского вратаря – 1:0. На 52-й минуте уже в следующем тайме Александр Караваев допустил фол в своей штрафной на игроке гостей, к мячу подошёл Мауриц Кьергаард, который развёл Бущана и мяч по разным углам ворот.
В итоге 0:2 и австрийский клуб получает прекрасное преимущество перед ответной игрой.
Протокол игры
|29'Доргелес Нене (0:1)
|50'Кьергаард Мауриц (0:2)
Бущан Георгий•Караваев Александр71' (Тымчик Александр (71') •Попов Денис II•Михавко Тарас•Дубинчак Владислав• 81'Пихалёнок Александр•Бражко Владимир64' (Михайленко Николай (64') •Шапаренко Николай• 45'Ярмоленко Андрей65' (Волошин Назар (65') •Ванат Владислав71' (Брагару Максим (71') •Кабаев Владислав88' (Супряга Владислав (88')
Бласвих Янис•Дедич Амар• 45'Пёнтковски Камиль•Беду Самсон•Терзич Алекса26' (Ван дер Бремпт Игнасе (26') • 78'Бидструп Мадс•Гурна-Дуат Люка69' (Дагим Адам (69') •Кьергаард Мауриц86' (Ратков Петар (86') •Доргелес Нене69' (Oliver Lukic (69') •Йео Кунфоло Мусса69' (Капальдо Николас (69') •Глух Оскар
21 августа. Стадион "Арена Люблин".
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