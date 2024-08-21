Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Киевское «Динамо» всухую проиграло сопернику из Австрии

21 Августа 2024 • 23:57 Комментировать
Динамо Киев
0:2
Ред Булл Зальцбург
окончен

Киевское «Динамо» провалило первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбург». Украинский клуб проиграл австрийскому всухую – 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.

Счёт на 29-й минуте открыл Нене Доргелес. Нападающий «быков» смог выйти один на один с Георгием Бущаном и изящно обыграть украинского вратаря – 1:0. На 52-й минуте уже в следующем тайме Александр Караваев допустил фол в своей штрафной на игроке гостей, к мячу подошёл Мауриц Кьергаард, который развёл Бущана и мяч по разным углам ворот.

В итоге 0:2 и австрийский клуб получает прекрасное преимущество перед ответной игрой.

Протокол игры  
Динамо Киев0:2Ред Булл Зальцбург
  29'Доргелес Нене (0:1)
  50'Кьергаард Мауриц (0:2)
Бущан ГеоргийКараваев Александр 71' (Тымчик Александр ( 71') Попов Денис IIМихавко ТарасДубинчак Владислав  81'Пихалёнок АлександрБражко Владимир 64' (Михайленко Николай ( 64') Шапаренко Николай  45'Ярмоленко Андрей 65' (Волошин Назар ( 65') Ванат Владислав 71' (Брагару Максим ( 71') Кабаев Владислав 88' (Супряга Владислав ( 88')
Запасные: Андриевский АлександрРубчинский ВалентинВивчаренко КонстантинБиловар КристианСебальос БрайанНещерет РусланЛонвейк Джастин
Бласвих ЯнисДедич Амар  45'Пёнтковски КамильБеду СамсонТерзич Алекса 26' (Ван дер Бремпт Игнасе ( 26'  78') Бидструп МадсГурна-Дуат Люка 69' (Дагим Адам ( 69') Кьергаард Мауриц 86' (Ратков Петар ( 86') Доргелес Нене 69' (Oliver Lukic ( 69') Йео Кунфоло Мусса 69' (Капальдо Николас ( 69') Глух Оскар
Запасные: Дьямбу МамадиШлагер АлександерGaoussou DiakiteОко БрайанХамзич СалькоJohn Mellberg
21 августа. Стадион "Арена Люблин".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Ред Булл Зальцбург

Новости по матчу

20 Августа
23:40
Надёжная ставка и прогноз на матч Динамо Киев — Ред Булл Зальцбург Лиги чемпионов — 21 августа 2024
12:22
Прогноз на точный счёт матча Динамо — Ред Булл Зальцбург Лиги чемпионов — 21 августа
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Названа сумма, которую Роналду будет платить Джорджине в случае развода «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Известны сроки восстановления Глушенкова Промес хочет вернуться в «Спартак» Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси «Барселона» определила трёх игроков, с которыми расстанется этим летом «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау Назван лучший нападающий в истории АПЛ: Ширер – второй, Дрогба – пятый, Кантона – восьмой
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Известны сроки восстановления Глушенкова Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение «Ювентус» без проблем разгромил «Комо» Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Янг Бойз Янг Бойз
Галатасарай Галатасарай
3
2
3.20 3.60 2.13
Видео
Окончен
Динамо Киев Динамо Киев
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
0
2
2.75 3.50 2.45
Видео
Окончен
Мальмё Мальмё
Спарта Прага Спарта Прага
0
2
2.47 3.45 2.75
Видео
Окончен
Мидтьюлланн Мидтьюлланн
Слован Братислава Слован Братислава
1
1
1.69 3.95 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Августа
00:01 · Лига чемпионов
«Янг Бойз» дожал «Галатасарай» в голевой перестрелке
21 Августа
23:57 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» всухую проиграло сопернику из Австрии
23:55 · Лига чемпионов
«Спарта» уверенно победила в Швеции
23:55 · Лига чемпионов
«Мидтьюлланн» и «Слован» забили по голу
20 Августа
23:59 · Лига чемпионов
«Карабах» разгромлен в Загребе
23:55 · Лига чемпионов
«Лилль» не оставил шансов «Славии»
23:54 · Лига чемпионов
«Будё-Глимт» только минимально смог обыграть «Црвену Звезду»
16 Августа
01:28 · Испания. Ла Лига
Мбаппе забил 10000-й гол «Реала» 3
15 Августа
21:36 · Лига чемпионов
​«Реал» не проигрывает финалы иностранным командам с 2000 года
21:00 · Лига чемпионов
УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте 5
15:36 · Лига чемпионов
Президент «Реала» Перес сделал заявление после победы в Суперкубке УЕФА
09:17 · Испания. Ла Лига
Мбаппе эмоционально прокомментировал первый титул в «Реале»
08:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил игру Мбаппе в первом матче за «Реал»
05:22 · Лига чемпионов
Итальянские тренеры 13 раз выигрывали Суперкубок УЕФА – лучший показатель
05:12 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Очень легко играть с Винисиусом, Родриго и Беллингемом»
04:40 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Мбаппе заставил многих замолчать»
04:12 · Лига чемпионов
Фердинанд: «Беллингем был феноменален»
03:55 · Испания. Ла Лига
Мбаппе ответил, сможет ли забить 50 голов за сезон
03:36 · Испания. Ла Лига
Мбаппе поделился эмоциями после первого выигранного трофея с «Реалом»
02:05 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» Перес прокомментировал дебют Мбаппе
01:54 · Лига чемпионов
«Реал» стал рекордсменом Суперкубка УЕФА, опередив «Барселону» и «Милан»
01:47 · Испания. Ла Лига
Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе
01:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, сколько голов ждёт от Мбаппе в текущем сезоне
01:12 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Аталанта» заставила «Реал» страдать»
01:01 · Лига чемпионов
Гасперини: «Реал» заслужил победу, но у «Аталанты» были шансы»
Все новости
Рекомендуем