Киевское «Динамо» всухую проиграло сопернику из Австрии

Киевское «Динамо» провалило первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбург». Украинский клуб проиграл австрийскому всухую – 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.

Счёт на 29-й минуте открыл Нене Доргелес. Нападающий «быков» смог выйти один на один с Георгием Бущаном и изящно обыграть украинского вратаря – 1:0. На 52-й минуте уже в следующем тайме Александр Караваев допустил фол в своей штрафной на игроке гостей, к мячу подошёл Мауриц Кьергаард, который развёл Бущана и мяч по разным углам ворот.

В итоге 0:2 и австрийский клуб получает прекрасное преимущество перед ответной игрой.