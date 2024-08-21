«Спарта» уверенно победила в Швеции

«Мальмё» и «Спарта» провели первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Треть игры получилась разведочной, и сразу гол гостей - Виктор Олатунджи покатил мяч перед штрафной площадью направо на Велько Бирманчевича, который попытался сделать пас налево на Лукаша Гараслина, но мяч попал в ногу защитнику Йенсу Стрюгер-Ларсену и залетел в правый угол шведских ворот - 0:1. Вскоре Гараслин слева с семнадцати метров пробил рядом с дальней штангой. Исаак Телин получил пас от Себастьяна Нанаси и с разворота с 14 метров пробил по воротам, голкипер успел опуститься на газон и мяч остановил. Казим Лячи слева сделал пас в штрафную площадь на Гараслина, Лукаш немного сместился к центру и с 12 метров низом пробил рядом с ближней штангой. Лячи справа навесил к воротам на Мартина Витика, который с пяти метров ногой пробил выше перекладины. На последних минутах Асгер Сёренсен перед чужой штрафной площадью сделал пас налево на Матея Рынеша, который с 25 метров низом точно пробил в дальний угол ворот - 0:2.