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Лига чемпионов

«Спарта» уверенно победила в Швеции

21 Августа 2024 • 23:55 Комментировать
Мальмё
0:2
Спарта Прага
окончен

«Мальмё» и «Спарта» провели первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Треть игры получилась разведочной, и сразу гол гостей - Виктор Олатунджи покатил мяч перед штрафной площадью направо на Велько Бирманчевича, который попытался сделать пас налево на Лукаша Гараслина, но мяч попал в ногу защитнику Йенсу Стрюгер-Ларсену и залетел в правый угол шведских ворот - 0:1. Вскоре Гараслин слева с семнадцати метров пробил рядом с дальней штангой. Исаак Телин получил пас от Себастьяна Нанаси и с разворота с 14 метров пробил по воротам, голкипер успел опуститься на газон и мяч остановил. Казим Лячи слева сделал пас в штрафную площадь на Гараслина, Лукаш немного сместился к центру и с 12 метров низом пробил рядом с ближней штангой. Лячи справа навесил к воротам на Мартина Витика, который с пяти метров ногой пробил выше перекладины. На последних минутах Асгер Сёренсен перед чужой штрафной площадью сделал пас налево на Матея Рынеша, который с 25 метров низом точно пробил в дальний угол ворот - 0:2.

Протокол игры  
Мальмё0:2Спарта Прага
  31'Стрюгер-Ларсен Йенс (0:1)
  89'Рынеш Матей (0:2)
Далин ЮханСтрюгер-Ларсен ЙенсЯнссон ПонтусЗеттерстрем НильсГабриэль Даль Тое Бусанелло  11'Болин Уго 64' (Али Таха Абди ( 64') Пенья Серхио  34'Йонсен Лассер БергНанаси СебастьянТелин ИсаакБотхейм Эрик 64' (Кристиансен Андерс ( 64'  69')
Запасные: Лукили ЗакарияРослер КолинХакшабанович СеадФридрих РикардоЙоргенсен Себастьян ВинтерРозенгрен ОттоБерг ОливерОльссон МартинРикс Сёрен
Виндаль-Йенсен ПетерВитик Мартин 82' (Зелены Ярослав ( 82') Панак ФилипСёренсен АсгерПресиадо Анхело 68' (Садилек Лукаш ( 68') Лячи Казим  62' 68' (Виснер Томаш ( 68') Кайринен КаанРынеш МатейБирманчевич ВелькоОлатунджи Виктор  40' 60' (Кухта Ян ( 60') Гараслин Лукаш 83' (Пешек Якуб ( 83'  85')
Запасные: Данек КрыштофТуци ИндритСухомел МартинРосс МатиасСольбаккен МаркусВорел ВойтехКрасники Эрмал
21 августа. Стадион "Эледа".
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Евро-Футбол.Ру,
Мальмё Спарта Прага

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