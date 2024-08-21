«Мидтьюлланн» и «Слован» забили по голу

«Мидтьюлланн» и «Слован» вступили в борьбу за путёвку в групповую стадию Лиги чемпионов.

Перехватил снаряд на чужой половине поля Дарио Осорио и тут же отдал в штрафную на Араля Симсира, который уложил на газон защитника, но с убойной позиции пробил рядом с ближней штангой. Сместился на скорости с правого фланга к линии штрафной Осорио и пробил низом в ближний угол, но гостей выручила на этот раз штанга. Выиграл подбор у штрафной соперника Марко Толич и с лета пробил низом, ногами парировал кипер. С углового навесил Владимир Вайсс к линии штрафной, где с лета мощно пробил Тигран Барсегян, но в падении спас свою команду вратарь. Зацепился за мяч Адам Букса на чужой половине поля и сбросил головой на Осорио, который ворвался в штрафную и пробил под перекладину, но в прыжке смог перевести на угловой голкипер. Смогли выйти вперед неожиданно игроки «Слована» - неожиданный пас пяткой отдал Барсегян с фланга в штрафную, куда ворвался Сезар Блэкмэн и пробил с острого угла точно в «домик» голкиперу - 0:1. Мягко забросил в штрафную Симсир на ход Франкулино, который выскочил один на один с голкипером, но пробил с острого угла точно в штангу. После поперечного паса от Давида Стрелеца пробивал по воротам Марко Толич с линии штрафной в нижний угол, но вытянулся в струну кипер и спас свою команду. В ответ со второй попытки смог реализовать свой момент Эдвард Чилуфя, получил пас он в штрафной соперника от Олы Брюнхильдсена и пробил точно в нижний угол, оставив голкипера не у дел - 1:1.