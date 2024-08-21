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Лига чемпионов

Теперь с компьютером: УЕФА рассказал, как пройдёт жеребьёвка новой Лиги чемпионов

21 Августа 2024 • 13:05 Комментировать

В сезоне 2024/2025 формат Лиги чемпионов изменится. Вместо группового этапа будет единая лига с 36 командами. Каждая команда проведёт восемь матчей – четыре дома и четыре на выезде.

УЕФА представил ролик, в котором рассказал о том, как пройдёт жеребьёвка. Теперь для жеребьёвки будет использоваться компьютер, ведь в противном случае процедура заняла бы очень долгое время.

Команды будут распределены по четырём корзинам в зависимости от клубного рейтинга. Только «Реал» займёт первое место в первой корзине как действующий обладатель кубка европейских чемпионов.

В процессе жеребьёвки из корзины будут доставать шар с названием команды. Далее всё будет делать компьютер – он сам определит восемь соперников этой команды (по два соперника из каждой корзины, по одному матчу с соперниками из каждой корзины дома и на выезде).

Команды из одной страны пересечься не могут. При этом команда из страны А может сыграть не более двух игр против команд из страны Б.

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