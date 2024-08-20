«Карабах» разгромлен в Загребе

Во вторник «Динамо» Загреб и «Карабах» начали битву за групповую стадию Лиги чемпионов. Хорваты выглядели лучше и победили.

Уже на второй минуте Леандро Андраде дважды стрелял по воротам и даже отправил мяч в сетку, но вне игры во время голевой передачи. Зубир разогнал атаку по центру и затем сделал передачу к левому углу штрафной площади, подработал мяч, сместился в радиус штрафной и сильным ударом «вырубил» Теофила-Катерина, далее после рикошета мяч достался Жуниньо, который позволили Леандро во второй раз пробить из центра штрафной площади, мяч оказался в правом углу ворот «Динамо», но при этом Жуниньо был в офсайде, а поэтому гол не был засчитан. Бруно Петкович сделал скидку на Мартина Батурину в штрафной, удар в касание в правый угол ворот, и перекладина спасла «Карабах» от пропущенного мяча. С правого края штрафной Марко Пьяца пробил сильно в ближний угол ворот, голкипер выручил свою команду, но отбил мяч перед собой, на отскок хорошо набежал всё тот же Пьяца, и со второй попытки Марко отправил мяч в левый угол ворот - 1:0. Элвин Джафаргулиев подключился к атаке по левому флангу и выполнил прострел к ближнему углу вратарской, Жуниньо в касание пробил в ближний угол ворот, вратарь растянулся и выручил свою команду в непростой ситуации. Бензия со штрафного закрутил мяч в ближний угол ворот, мяч задел штангу и ушёл за лицевую линию поля. Батурина после рывка по правой половине поля сделал небольшое смещение в центр и выполнил проникающую передачу на левый край штрафной площади, Сандро Куленович хорошо подработал мяч и грамотно пробил в дальний угол ворот - 2:0. Еще атака - Батурина с правой половины поля выполнил подачу практически в центр к линии вратарской, Хуан Кордоба опередил опекуна и пробил по воротам, вратарь спас свою команду и отбил мяч на правый угол штрафной площади, где уже первым на добивании спокойно сыграл Куленович, мяч полетел под перекладину - 3:0.