«Лилль» не оставил шансов «Славии»

«Лилль» принимал «Славию» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Эдон Жегрова с линии штрафной площади покатил мяч вперёд и чуть налево на Джонатана Дэвида, а тот с 15 метров пробил чуть выше дальней девятки. Реми Кабелла справа отправил вперёд Жегрова, который сместился в центр и с двенадцати метров пробил по воротам, кипер отбил мяч на Дэвида, который слева с 12 метров пробил немного выше ворот. Хакоон-Арнар Харальдссон справа сделал пас в штрафную площадь на Дэвида, который с лёта в касание точно пробил в ближний угол ворот - 1:0 на 52-й минуте. Под конец игры соперники обменялись голами. Жегрова справа получил мяч от Дэвида, ворвался в штрафную площадь и с 12 метров пробил в дальний угол - 2:0. У гостей Моймир Хитил головой отправил мяч в ворота, после подачи Малика Диуфа слева и скидки Филипа Пребсла, но арбитры зафиксировали офсайд и гол не засчитали.