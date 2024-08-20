«Будё-Глимт» только минимально смог обыграть «Црвену Звезду»

«Будё-Глимт» сделал шаг к групповой стадии Лиги чемпионов по итогам первого матча с «Црвеной Звездой». В конце первого тайма Патрик Берг получил мяч перед штрафной соперника и сделал пас на Фредрика Сьоволда, который с 22 метров плотно пробил по воротам, и игровой снаряд попал в перекладину сербского коллектива. На 44-й минуте гол забили гости, но он отменён из-за офсайда - Лука Илич с правого фланга сместился в центр и низом пробил по воротам, Чериф Ндиайе зацепился за снаряд у линии вратарской и спокойно переиграл вратаря с близкого расстояния.

После перерыва Берг от правого угла штрафной навесил в район дальней штанги, Каспер Хог выиграл борьбу у защитника, а затем с убойной позиции пробил точно в корпус вратарю. Йенс Хёуге с левого фланга совершил невероятный прорыв в центр штрафной соперника, после чего с 10 метров без сопротивления стрельнул рядом с правой штангой. Затяжная позиционная атака получилась у норвежцев, в ходе которой Сондре Фет получил мяч у левого угла штрафной и выполнил кросс в центр к линии вратарской, Один Бьортуфт опередил вратаря и головой пробил точно в цель, снаряд от перекладины влетел в ворота - 1:0. 10 минут и снова гол - Хэкон Эвьен по центру протащил мяч вперёд и отдал пас к правому углу штрафной на Исака Дубвика, который первым касанием снаряд подработал, а вторым отправил его точно в дальний верхний угол - 2:0. Милсон с левого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, Бруно Дуарте головой сбросил мяч в центр вратарской, а Мирко Иванич с близкого расстояния пробил точно в голкипера Никиту Хайкина. Тут же стандарт на левом фланге заработали гости, Хван Ин-Бом выполнил кросс к дальней штанге, где Огнен Мимович выиграл борьбу у соперника и в падении переправил игровой снаряд в цель - 2:1.