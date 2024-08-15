​«Реал» не проигрывает финалы иностранным командам с 2000 года

Мадридский «Реал» стал победителем Суперкубка Европы, команда Карло Анчелотти забила в Варшаве два безответных гола итальянской «Аталанте», забрав себе первый трофей в новом сезоне.

Этот матч продолжил невероятную серию «Реала» - мадридская команда не проигрывает в финальных матчах тех или иных турниров иностранным командам с 2000 года, когда она проиграла в Суперкубке УЕФА «Галатасараю».

С тех пор мадридцы проиграли однажды в игре на Суперкубок, в 2018 году - но это было против земляков из «Атлетико». В общей сложности за это время «Реал» выиграл 19 из 20 проведённых финалов.

Такая вот статистика.