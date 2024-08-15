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УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте

15 Августа 2024 • 21:00 Комментировать

На страницах официального сайта УЕФА в четверг был обновлён клубный рейтинг. Он формируется по очкам, которые команды набрали за последние пять сезонов.

Лидером рейтинга является «Манчестер Сити» (123 балла). «Реал», который в начале лета выиграл трофей Лиги чемпионов, располагается на второй позиции (119 баллов). Тройку замыкает «Бавария» (108 баллов).

Дальше идут «Ливерпуль» (96), «Рома» (90), «ПСЖ» (85), «Вильярреал» (82), дортмундская «Боруссия» (79), «Челси» (79) и «Интер» (76).  

Напомним, что в сезоне 2024/2025 Лига чемпионов будет разыгрываться в новом формате.

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Реал Мадрид Рома Ливерпуль Бавария Манчестер Сити ПСЖ УЕФА Рейтинг Уефа ещё теги
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