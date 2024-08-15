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Президент «Реала» Перес сделал заявление после победы в Суперкубке УЕФА

15 Августа 2024 • 15:36 Комментировать

В среду вечером «Реал» одержал победу в Суперкубке УЕФА. Команда Карло Анчелотти обыграла «Аталанту» со счётом 2:0. После успешного результата заявление сделал президент мадридского клуба Флорентино Перес.

«Когда ты демонстрируешь такой импульс и такую силу, как мы во втором тайме, то победа – это нормально. Мы забили два гола, а могли забить больше. Эта победа и этот титул зарядят нас энергией перед тяжёлым сезоном. Нам нужно усердно работать, как и в прошлом году, и тогда мы пожнём плоды. У нас отличная команда», - цитирует Переса Marca.

Следующий матч «Реал» проведёт в воскресенье, 18 августа, - против «Мальорки» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес
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