Президент «Реала» Перес сделал заявление после победы в Суперкубке УЕФА

В среду вечером «Реал» одержал победу в Суперкубке УЕФА. Команда Карло Анчелотти обыграла «Аталанту» со счётом 2:0. После успешного результата заявление сделал президент мадридского клуба Флорентино Перес.

«Когда ты демонстрируешь такой импульс и такую силу, как мы во втором тайме, то победа – это нормально. Мы забили два гола, а могли забить больше. Эта победа и этот титул зарядят нас энергией перед тяжёлым сезоном. Нам нужно усердно работать, как и в прошлом году, и тогда мы пожнём плоды. У нас отличная команда», - цитирует Переса Marca.

Следующий матч «Реал» проведёт в воскресенье, 18 августа, - против «Мальорки» на поле соперника.