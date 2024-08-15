Итальянские тренеры 13 раз выигрывали Суперкубок УЕФА – лучший показатель

Мадридский «Реал» Карло Анчелотти взял верх над «Аталантой» Джан Пьеро Гасперини в матче Суперкубка УЕФА (2:0).

Федерико Вальверде открыл счёт в поединке на 59-й минуте, а вскоре дебютант Килиан Мбаппе удвоил преимущество «сливочных». У бергамасков ответа так и не нашлось.

Как отмечает Opta, победителем Суперкубка Европы в 13-й раз в истории стала команда, возглавляемая итальянским наставником (при успехе «Аталанты» результат был бы таким же). Ближайшие преследователи – испанцы – добивались триумфа в турнире десять раз.

Напомним, что Карло Анчелотти установил индивидуальный рекорд европейского Суперкубка среди тренеров – пять завоёванных трофеев.