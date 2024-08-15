Фердинанд: «Беллингем был феноменален»

Знаменитый экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о выступлении футболиста мадридского «Реала» Джуда Беллингема в матче Суперкубка УЕФА против «Аталанты».

Команда Карло Анчелотти победила со счётом 2:0 и пополнила коллекцию очередным трофеем, а 21-летний полузащитник отметился результативной передачей и был признан лучшим игроком встречи.

«Джуд Беллингем был просто феноменален. Он оказал невероятное влияние на игру. Высший класс», – передаёт Madrid Zone слова Фердинанда.

Беллингем выступает за «Реал» с лета прошлого года. В первом сезоне после переезда в Мадрид хавбек стал победителем Ла Лиги, Лиги чемпионов и Суперкубка Испании в составе «сливочных».