«Реал» стал рекордсменом Суперкубка УЕФА, опередив «Барселону» и «Милан»

Мадридский «Реал» в шестой раз завоевал европейский Суперкубок.

Гранд Ла Лиги одержал победу над итальянской «Аталантой» (2:0), забив два безответных мяча во второй половине встречи. Точными ударами отметились Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.

Для «Реала» это уже шестой по счёту триумф в Суперкубке УЕФА – новый рекорд. «Королевский клуб» опередил по этому показателю «Барселону» и «Милан» – на их счету по-прежнему по пять побед в турнире. Последний успех «сине-гранатовых» и «россонери» датирован 2015 и 2007 годом соответственно.

Далее в рейтинге располагаются «Ливерпуль» (четыре трофея) и мадридский «Атлетико» (три).