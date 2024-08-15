Анчелотти: «Аталанта» заставила «Реал» страдать»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после победы в матче Суперкубка УЕФА против «Аталанты» (2:0).

Команды не забили голов в первом тайме, но вскоре после перерыва испанский гранд вышел вперёд усилиями Федерико Вальверде. На 68-й минуте Килиан Мбаппе отпраздновал свой дебютный гол за «сливочных» и установил на табло окончательный счёт.

«Хорошая игра. В первом тайме «Аталанта» заставила нас по-настоящему страдать – соперник находил пространство и выигрывал много дуэлей.

После перерыва давление снизилось, физической борьбы стало меньше, мы начали находить свободные зоны впереди – в таких ситуациях наши атакующие игроки исключительно эффективны.

Правда остаётся правдой: встречи с «Аталантой» – это как поход к дантисту. В перерыве наши игроки были раздражены, так как им не удавалось задуманное. Я попросил их набраться терпения», – поведал в беседе со Sky Sport Анчелотти.