Гасперини: «Реал» заслужил победу, но у «Аталанты» были шансы»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал неудачу своей команды в матче Суперкубка УЕФА.

Коллектив из Бергамо потерпел поражение со счётом 0:2, пропустив на 59-й и 68-й минутах. Авторами забитых мячей «сливочных» стали Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.

«Я был уверен, что наш стиль игры может создать проблемы «Реалу». После первого гола всё изменилось, а второго мяча можно было избежать, но соперники, несомненно, заслужили победу.

Мы здорово начали второй тайм, имели хорошие шансы. В таких играх трудно перевернуть ситуацию, когда пропускаешь первым.

Меня разочаровывает то, что мы упустили свои возможности. Нам следует быть более хладнокровными у чужих ворот. Но это полезный опыт, я горжусь игроками», – цитирует Football Italia Гасперини.