Беллингем признан лучшим игроком Суперкубка УЕФА

Футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил приз лучшему игроку европейского Суперкубка.

Команда Карло Анчелотти отпраздновала победу над «Аталантой» со счётом 2:0, а 21-летний англичанин отметился результативной передачей на Килиана Мбаппе, забившего свой первый гол за «сливочных». Беллингем также стал лучшим в матче по количеству успешных обводок (пять), созданным шансам (три), нанесённым ударам (четыре) и выигранным дуэлям (12). Именно он удостоился от УЕФА награды лучшему игроку встречи.

Джуд Беллингем проводит свой второй сезон в «Реале». Прошлым летом хавбек перешёл в «королевский клуб» из дортмундской «Боруссии».