Беллингем оценил игру Мбаппе в дебютном матче за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился впечатлениями от игры новичка команды Килиана Мбаппе.

Французский форвард поразил ворота «Аталанты» в матче Суперкубка УЕФА (2:0). В роли ассистента выступил именно Беллингем.

«Мбаппе – прекрасный товарищ по команде. Он не просто великолепно играет – он ещё и работает на команду как собака. Ему было суждено забить сегодня», – приводят испанские СМИ слова англичанина из послематчевого интервью.

Для Килиана Мбаппе сегодняшний матч стал первым в составе «Реала». 25-летний футболист пополнил ряды «сливочных» в межсезонье, перебравшись из «ПСЖ» в качестве свободного агента.