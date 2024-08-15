Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты»

Ставим оценки футболистам Карло Анчелотти

Россыпь звёзд и добытый трофей, кажется, у «Реала» снова всё отлично. Однако по игре вопросы можно найти, первый час «Аталанта» смотрелась бодрее и достойнее, но затем магия Винисиуса, Вальверде, Родриго. Беллингема и Мбаппе победила.

Кто же сыграл слабо против «Аталанты»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам за матч на Суперкубок УЕФА.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

АНТОНИО РЮДИГЕР – 5,0. Атака «Реала» своё дело сделала, а вот моментов «Аталанты» допущено было много. Поэтому в нашем списке «неудачников» оказались одни защитники. Начнём с Антонио Рюдигера, отметившегося всего одним рейдом в атаку.

С прямыми обязанностями немец справился не очень. Резкости не хватало, на «первом этаже» проиграл два единоборства из четырёх из-за неповоротливости.

ФЕРЛАН МЕНДИ – 4,5. Левый фланг мадридской атаке перенасыщен звёздами, что «убивает» Менди. Ферлан в атаке естественно не запомнился, ещё и у своих ворот не всегда успевал. Потерял Дзаппакосту, выпилившего шикарный кросс на Пашалича – пришлось спасать Куртуа.

Единоборства проиграл пять раз из восьми, дважды сфолил, допустил пару опасных выпадов по своей бровке.

ЭДЕР МИЛИТАО – 4,0. Бразилец как раз в борьбе был хорош, но воздух проигрывал ужасно – все четыре раз из четырёх. А самую грубую ошибку он мог совершить и без борьбы, когда решил кивнуть в сторону своих ворот – и только перекладина спасла «Реал» от автогола.

Вообще не исходило уверенности от Эдера Милитао, которого к тому же два раза прошли на дриблинге.