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Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты»

15 Августа 2024 • 00:04 Комментировать (1)
Реал Мадрид
2:0
Аталанта
окончен

Ставим оценки футболистам Карло Анчелотти

Россыпь звёзд и добытый трофей, кажется, у «Реала» снова всё отлично. Однако по игре вопросы можно найти, первый час «Аталанта» смотрелась бодрее и достойнее, но затем магия Винисиуса, Вальверде, Родриго. Беллингема и Мбаппе победила.

Кто же сыграл слабо против «Аталанты»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам за матч на Суперкубок УЕФА.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Протокол игры  
Реал Мадрид2:0Аталанта
(1:0) Вальверде Федерико59'  
(2:0) Мбаппе Килиан68'  
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль 89' (Себальос Дани ( 89') Милитао ЭдерРюдигер АнтониоМенди ФерланВальверде ФедерикоТчуамени ОрельенБеллингем Джуд  35' 89' (Васкес Лукас ( 89') Родриго 76' (Модрич Лука ( 76') Мбаппе Килиан 83' (Диас Браим ( 83') Винисиус Жуниор  42' 88' (Гюлер Арда ( 88')
Запасные: Гонсалес ФранЭндрик IIРамон ПаблоЛунин АндрейКамавинга ЭдуардоГарсия Франсиско IIIВальехо Хесус
Муссо ХуанДжимсити Берат  64'Хин Исак 90' (Палестра Марко ( 90') Колашинац Сеад 71' (Баккер Митчел ( 71') Дзаппакоста Давиде 63' (Ретеги Матео ( 63') Руджери МаттеоЭдерсон Хонорато  9'Де Рон МартенПашалич Марио 90' (Манцони Альберто ( 90') Де Кетеларе Шарль 63' (Годфри Бен ( 63') Лукман Адемола
Запасные: Сулемана ИбрахимКарнесекки МаркоРосси ФранческоFederico CassaPietro TornaghiDominic VavassoriКоми Пьетро
14 августа. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
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АНТОНИО РЮДИГЕР – 5,0. Атака «Реала» своё дело сделала, а вот моментов «Аталанты» допущено было много. Поэтому в нашем списке «неудачников» оказались одни защитники. Начнём с Антонио Рюдигера, отметившегося всего одним рейдом в атаку.

С прямыми обязанностями немец справился не очень. Резкости не хватало, на «первом этаже» проиграл два единоборства из четырёх из-за неповоротливости.

ФЕРЛАН МЕНДИ – 4,5. Левый фланг мадридской атаке перенасыщен звёздами, что «убивает» Менди. Ферлан в атаке естественно не запомнился, ещё и у своих ворот не всегда успевал. Потерял Дзаппакосту, выпилившего шикарный кросс на Пашалича – пришлось спасать Куртуа.

Единоборства проиграл пять раз из восьми, дважды сфолил, допустил пару опасных выпадов по своей бровке.

ЭДЕР МИЛИТАО – 4,0. Бразилец как раз в борьбе был хорош, но воздух проигрывал ужасно – все четыре раз из четырёх. А самую грубую ошибку он мог совершить и без борьбы, когда решил кивнуть в сторону своих ворот – и только перекладина спасла «Реал» от автогола.

Вообще не исходило уверенности от Эдера Милитао, которого к тому же два раза прошли на дриблинге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Аталанта

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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
15 Августа 2024 в 00:25
Нормально играла мадридская команда. Вполне прилично для начала сезона. Более высокий класс "Реала" решил исход матча.
С победой Мадрид! Хорошо начали сезон питомцы Переса и Папы Карло.
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