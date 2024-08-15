Анчелотти выиграл Суперкубок УЕФА в пятый раз – новый рекорд

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз привёл команду к победе в европейском Суперкубке.

«Сливочные» взяли верх над итальянской «Аталантой» (2:0) благодаря голам Федерико Вальверде и Килиана Мбаппе, забитым на 59-й и 68-й минутах. Как отмечает Opta, благодаря сегодняшнему триумфу Анчелотти стал единоличным рекордсменом по количеству побед в Суперкубке УЕФА среди тренеров – пять. Итальянский специалист опередил нынешнего рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, выигрывавшего турнир четырежды.

Напомним, в прошлом сезоне «Реал» в 15-й раз в истории завоевал трофей Лиги чемпионов, одолев в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0).