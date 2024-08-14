У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА

«Реал» и «Аталанта» сошлись в битве за Суперкубок УЕФА. Матч за трофей состоялся 14 августа на стадионе «Национальный» в Варшаве.

Первый евротрофей сезона разыграли в Польше «Реал» и «Аталанта». Для российского болельщика немного жаль, что этим летом Алексей Миранчук Бергамо покинул, но и без россиянина у Гасперини набрался крепкий состав на противостояние «Реалу». А какой состав набрался у Карло Анчелотти – это просто вау. Просто галактический старт на Суперкубок УЕФА: Мбаппе, Винисиус и Беллингем.

И сразу же Винисиус заложил вираж на левом фланге, получив по лицу. Штрафной удар заработал, но неспешные наступления «Реала» на первых минутах много остроты не несли. Хоть и «Аталанта» знатно зажималась. До середины первого тайма продолжалась игра в таком ключе, а первая опасная атака случилась усилиями Милитао. И случилась она у ворот Куртуа.

Де Рон прибежал с правого фланга, и сильно пробил/прострелил вдоль ворот. Эдер Милитао решил головой кивнуть в направлении дальнего угла, едва не переправив мяч в сетку собственных ворот. Мяч упал сферу на перекладину – повезло мадридцам. А «Реал» будто не торопился забирать Суперкубок УЕФА, очень вальяжно мадридцы отбегали первый тайм, звёзды будто первый раз видели друг друга.

«Реал» ответил в компенсированное к первому тайму время! Винисиус одной передачей «шведой» по диагонали разрезал штрафную площадь «Аталанты», Родриго пробил в касание – попал в перекладину. А второй тайм начался с шикарного сейва Куртуа. Де Рон выпилил мягкий кросс, Марио Пашалич пробил в противоход Тибо, но бельгиец сумел переложиться и выручить «Реал».

Игра вновь затихла далее, а гол пришёл на исходе часа. Беллингем из центра отдал налево, там Винисиус одним финтом уложил двух защитников и прострелил на Вальверде, которому осталось попасть по пустым воротам с пяти метров – 1:0. Гасперини сразу выпустил Ретеги и Годфри, но «Реал» уже было не остановить. Через десять минут прилетел и второй гол.

Родриго отобрался мяч и разогнал классную атаку, но передача Винисиуса вышла чуть сильной. Беллингем догнал мяч на лицевой линии, подождал рывок Мбаппе и выкатил аккурат под удар французу. Килиан в касание пальнул под перекладину – 2:0. Вот и случился первый гол Мбаппе за мадридский «Реал»! А борьба за Суперкубок УЕФА на этом и закончилась.

В концовке ещё и третий мяч должен был залетать. Умнейшая передача Модрича нашла Винисиуса у лицевой, откуда бразилец сильно прострелил. Мяч попал в бедро Джимсити и по замысловатой траектории чуть не упал под штангу. Повезло «Аталанте».

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, с трофея начав новый сезон. Сколько их ещё будет в этом году?