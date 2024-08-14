Мбаппе не доиграл до конца в своём дебютном матче за «Реал»

Французский нападающий Килиан Мбаппе дебютировал за мадридский «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой».

В первой же официальной игре сезона 25-летний Мбаппе попал в стартовый состав «Реала» и даже смог отметиться забитым мячом.

Однако главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не дал Мбаппе доиграть до конца в дебютном матче и заменил его на 83-й минуте. Вместо Мбаппе на поле появился Браим Диас.

Встреча между «Реалом» и «Аталантой» продолжается в эти минуты. На данный момент испанцы впереди со счетом 2:0.

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