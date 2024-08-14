Мбаппе забил в первом же матче за «Реал»

Сегодня, 14 августа, мадридский «Реал» встречается с «Аталантой» в рамках матча за Суперкубок УЕФА.

Встреча продолжается в эти минуты. На данный момент «Реал» впереди со счетом 2:0. Автором первого гола стал Федерико Вальверде (59-я минута), а вот второй мяч записал в свой актив Килиан Мбаппе (68-я минута).

Стоит сказать, что для 25-летнего француза это дебютная игра за «Реал». Он присоединился к команде текущим летом, покинув «ПСЖ» на правах свободного агента.

За всеми событиями матча между «Реалом» и «Аталантой» можно следить в прямой текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.