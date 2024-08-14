«Реал» и «Аталанта» не открыли счёт в первом тайме матча Суперкубка УЕФА

Вечером 15 августа мадридский «Реал» и «Аталанта» из Бергамо играют очный поединок за Суперкубок УЕФА. Проходит эта игра в Варшаве на Национальном стадионе.

По итогу первого тайма команды голов друг другу не забили – 0:0. Впереди нас ждут ещё как минимум 45 минут футбола, но в тайме втором.

Напомним, что этот матч стал дебютным для летнего звёздного новичка «Реала» Килиана Мбаппе. А также первым для «Аталанты» без переехавшего в МЛС Алексея Миранчука.

Текстовую трансляцию события проводит наш портал. Впереди вторая половина игры.