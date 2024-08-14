«Аталанта» назвала состав на матч Суперкубка УЕФА

Вечером 14 августа в рамках Суперкубка УЕФА встретятся мадридский «Реал» и «Аталанта». Клуб из Бергамо вслед за «Реалом» объявил свой состав на грядущую битву. Он выглядит следующим образом:

Муссо, Колашинац, Джимсити, Хин, Руджери, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Пашалич, де Кетеларе, Лукман.

Напомним, что ранее свой состав на матч огласил мадридский «Реал». Текстовая трансляция поединка пройдёт на нашем портале. Стартует он через час, в 22:00 по московскому времени.

Место действия матча, к слову – польская столица, Варшава. А пройдёт поединок на Национальном стадионе в самом центре этого города.