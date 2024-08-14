​«Реал» объявил стартовый состав, Мбаппе - в основе

Сегодня вечером состоится матч за Суперкубок Европы сойдутся мадридский «Реал» и итальянская «Аталанта». Мадридский клуб выступает в этой паре явным фаворитом, и, возможно, именно поэтому наставник лучшего клуба Европы Карло Анчелотти решил обнародовать стартовый состав почти за два часа до стартового свистка. Итак, мадридский клуб сыграет в следующей стартовой конфигурации:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе.

Матч за Суперкубок Европы начнётся в 22 часа по московскому времени.