​Булыкин будет болеть за «Реал»

Сегодня вечером состоится матч за Суперкубок Европы сойдутся мадридский «Реал» и итальянская «Аталанта». Бывший нападающий российской сборной Дмитрий Булыкин уже определился с тем, за кого болеть. Он не верит в сенсацию и своим фаворитом считает победителя самого престижного клубного турнира футбольной Европы - мадридский «Реал».

- «Реал» для многих является командой образцом. У игроков этого клуба можно что-то почерпнуть. Я посмотрю этот матч и буду болеть за «Реал», - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.

Матч за Суперкубок Европы начнётся в 22 часа по московскому времени.