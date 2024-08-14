Мостовой не верит в лёгкую победу «Реала» над «Аталантой»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче Суперкубка УЕФА «Реал» - «Аталанта».

Мостовой заявил, что «Реал» является фаворитом, но каждый финал непредсказуем, ведь «Аталанта» не считалась фаворитом в финальном матче Лиги Европы с «Байером».

— Думаю, игра кончится ничейным результатом в основное время, или будет разница в один мяч, причем не могу сказать, что в пользу «Реала». Нельзя недооценивать «Аталанту», — приводит слова Мостового ODDS.

Встреча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» пройдет сегодня, 14 августа. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию игры. Начало события запланировано на 22:00 по московскому времени.