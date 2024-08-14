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Джентили рассказал, что может помочь «Аталанте» одолеть «Реал» эксклюзив

14 Августа 2024 • 15:53 Комментировать
Реал Мадрид
...
Аталанта
1 1.50 X 4.80 2 6.10
Через 5 ч. 49 мин.

Бывший игрок «Аталанты» Маттео Джентили в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о шансах команды в предстоящем матче за Суперкубок УЕФА с «Реалом».

— У «Аталанты» есть шансы на победу над «Реалом». В финале Лиги Европы она также не считалась фаворитом, но всем доказала, что может играть большие матчи. Думаю, «Аталанта» будет гораздо более мотивирована, для нее этот титул гораздо важнее, чем для «Реала». Это в том числе может помочь, — сказал Джентили.

Игра за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» состоится сегодня, 14 августа. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи на портале LiveResult.

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Реал Мадрид Аталанта Суперкубок Уефа Маттео Джентили ещё теги

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