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​Моуринью - о вылете из Лиги чемпионов: «Всё равно не выиграли бы турнир»

14 Августа 2024 • 03:15 Комментировать
Фенербахче
1:1
Лилль

Турецкий «Фенербахче» вылетел из Лиги чемпионов, не сумев справиться с французским «Лиллем». После поражения в первом матче команда Жозе Моуринью не смогла выиграть в ответной игре и покинула турнир. Португальский специалист даже в такой ситуации остался верен себе - он заявил, что, дескать, не очень-то и нужно было побеждать.

- Мы сделали все, что могли. «Фенербахче» потерял шанс сыграть с величайшими клубами мира. С другой стороны, нам все равно никогда не выиграть Лигу чемпионов, - заявил после игры португальский наставник.

Моуринью стал наставником турецкого клуба после того, как был уволен из «Ромы».


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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью

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