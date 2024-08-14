​Моуринью - о вылете из Лиги чемпионов: «Всё равно не выиграли бы турнир»

Турецкий «Фенербахче» вылетел из Лиги чемпионов, не сумев справиться с французским «Лиллем». После поражения в первом матче команда Жозе Моуринью не смогла выиграть в ответной игре и покинула турнир. Португальский специалист даже в такой ситуации остался верен себе - он заявил, что, дескать, не очень-то и нужно было побеждать.

- Мы сделали все, что могли. «Фенербахче» потерял шанс сыграть с величайшими клубами мира. С другой стороны, нам все равно никогда не выиграть Лигу чемпионов, - заявил после игры португальский наставник.

Моуринью стал наставником турецкого клуба после того, как был уволен из «Ромы».